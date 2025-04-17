Картофельную моль обнаружили в семи партиях овощей в порту Новороссийска

С начала 2025 года в морских пунктах пропуска «Новороссийск» и «Туапсе» в семи партиях импортного картофеля общим объемом 1,2 тыс. т обнаружили картофельную моль. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего за три месяца 2025 года в морские порты Новороссийска и Туапе поступило 141 тыс. т картофеля из Египта, Турции, Израиля и Пакистана.

Клубни импортного картофеля были запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации. Картофельная моль – карантинный объект, который повреждает растения семейства пасленовые: картофель, баклажаны, вредит томату и перцу. Также при хранении и транспортировки картофеля моль уничтожает 60–80% клубней.

Алена Воробьева