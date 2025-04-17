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В Новороссийске полицейские оштрафовали иностранцев на 600 тысяч рублей

Во время рейдов в рамках операции «Иностранец» полицейские Новороссийска выявили 13 граждан, нарушивших законодательство. За три дня проведения операции были выписаны административные штрафы на сумму свыше 600 тыс. руб., сообщила пресс-служба Управления МВД России по Новороссийску.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выявленные в ходе рейдов 13 иностранцев вели трудовую деятельность в нарушение установленного порядка. Четверо иностранных граждан находились на территории России с нарушением режима пребывания. Полицейские составили административные материалы по соответствующим статьям КоАП РФ.

Алена Воробьева

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