В Новороссийске бензин АИ-92 стоит дороже, чем в Сочи и Краснодаре

Краснодарстат опубликовал еженедельный отчет о средних потребительских ценах на товары и услуги в городах Кубани. По данным статистики, стоимость литра бензина АИ-92 в Новороссийске выше, чем в Сочи и Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость одного литра бензина в Новороссийске составила 58,43 руб. Сочи на втором месте – цена литра АИ-92 составила 58,16 руб. На третьем месте Туапсе – цена одного литра бензина достигла 57,80 руб. Дешевле всего бензин в Краснодаре – 56,72 руб.

Самый дорогой бензин марки АИ-95, по данным Краснодарстата, оказался в Сочи – 64,40 руб. за литр. На втором месте Новороссийск – 64,25 руб. Третье место вновь занял Туапсе со стоимостью одного литра АИ-95 в сумме 63,35 руб. Самый дешевый АИ-95 в Краснодаре – цена одного литра бензина этой марки составила на этой неделе 62,53 руб.

Алена Воробьева