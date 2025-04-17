«Круг переговорщиков расширяется»

Европейские столицы превратились в «коршунов войны». В Кремле признали, что переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно. Тем временем глава Госдепа Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф провели в Париже консультации по Украине. Кроме того, обсуждается ввод в страну европейских военных контингентов. В Москве обещают внимательно следить за ситуацией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Белый дом постепенно ужесточает переговорную позицию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, как и предполагалось, прибыли в Париж для консультаций с руководством Франции, в том числе и с президентом Эмманюэлем Макроном. Между тем неожиданно выяснилось, что там же находятся глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. Ранее об этом ничего не сообщалось, информации в целом немного. Однако известно, что они установили личный контакт с американскими представителями, а также с «коалицией желающих». В центре обсуждения, естественно, прекращение огня и последующий ввод европейских военных контингентов, если получится заключить мир.

В Кремле заявили, что внимательно следят за всем происходящим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно. «Если Москва и Вашингтон все-таки говорят о мире, то европейские столицы превратились в коршунов войны, настаивая на продолжении боевых действий»,— подчеркнул Песков. Сюда же можно добавить комментарий помощника президента РФ Юрия Ушакова относительно популярной нынче темы восстановления прямого авиасообщения между Россией и США.

Американцы настаивают, что подобное возможно лишь после прекращения огня. Видимо, это касается и других направлений двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона. То есть вынести Украину за скобки пока что явно не получается. Однако главное состоит в том, что круг переговорщиков по факту расширяется. Американские представители решили лично выяснить мнение «коршунов войны», то есть лидеров Европы и, соответственно, Киева. Понятно, что их видение ситуации, мягко говоря, не очень совпадает с российскими оценками.

Также очень похоже, что Белый дом решил несколько ужесточить риторику: он все-таки настаивает именно на прекращении огня, то есть на своем первоначальном условии, постепенно поддавливает и заодно продлевает санкции.

Окончательные выводы делать, конечно же, рано. Можно лишь согласиться с тем, что переговоры идут непросто. Если они вообще еще имеют место. Также нельзя не отметить успех Эмманюэля Макрона в политическом плане. Президент Франции все-таки сумел вернуть Старый Свет в обсуждение украинской проблемы.

И Дональд Трамп не может игнорировать мнение европейских союзников, коими они продолжают оставаться. Причина очень простая. Она заключается в отсутствии результата практически на всех заданных направлениях. Избиратель начинает задавать неудобные вопросы. Вот и демократы постепенно поднимают голову, возвращают себе уверенность после большого поражения в ноябре прошлого года. Российская позиция при этом на сегодня, по сути, не меняется: Москва за прекращение огня, но с условиями. США же, похоже, предлагают все-таки нюансы исключить.

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Дмитрий Дризе