В Минюсте рассказали о взрывном росте бесплатной юридической помощи россиянам

Институт бесплатной юридической помощи развивается в России взрывными темпами, а ее приоритетными получателями являются участники специальной военной операции (СВО) и их семьи. Об этом заявил директор департамента развития и регулирования юридической помощи и услуг Минюста Роман Рябый на круглом столе, организованном сегодня, 17 апреля, комитетом Совета федерации по госстроительству.

Одним из важных инструментов развития юрпомощи являются государственные юридические бюро. По данным господина Рябого, к настоящему моменту они открыты в 56 регионах и с 2012 по 2024 год там было оказано более 1,8 млн услуг. Кроме того, Минюстом совместно с Минцифры и силовыми ведомствами запущена информационная система «Правовая помощь» в десяти пилотных субъектах: Татарстане, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. В рамках этой системы, направленной в том числе на правовое просвещение граждан, было оказано 65% всей бесплатной юрпомощи.

Роман Рябый также напомнил, что участникам СВО бесплатная юридическая помощь стала доступна в 2023 году, с тех пор подобные услуги получили 600 тыс. человек. В данный момент на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, разработанный Минюстом совместно с депутатами, который расширяет перечень оснований для юрпомощи бойцам, напомнил чиновник: «Это касается вопросов наследования, кредитования, исполнительного производства и возможности представительства в суде». В связи с этим господин Рябый обратился к парламентариям с просьбой по возможности ускорить рассмотрение инициативы.

Божена Иванова