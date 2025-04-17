Российская армия взяла село Преображенка в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» армии России взяли село Преображенка в Красноармейском районе ДНР. Об этом сообщило Минобороны. Село находится западнее города Курахово, о взятии которого оборонное ведомство отчиталось в январе. Рядом с Преображенкой расположен населенный пункт Надеждинка, перешедший под контроль России в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце марта президент Владимир Путин говорил, что армия России освободила 70% территории ДНР и 99% территории Луганской народной республики. С начала апреля Минобороны сообщало, что российские военнослужащие взяли в ДНР населенные пункты Разлив, Розовка, Елизаветовка и Калиново, а также село Катериновка.