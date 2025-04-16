Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российская армия взяла населенный пункт Калиново в ДНР

Подразделения группировки войск «Юг» заняли населенный пункт Калиново в Константиновском районе ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

4 апреля российская армия взяла под контроль населенный пункт Розовка (украинское название Александрополь) в Ясиноватском районе в ДНР. Тогда же российские войска выбили ВСУ из села Успеновка Покровской городской общины.

В освобождении Успеновки принимали участие бойцы группировки «Центр». Розовка взята под контроль бойцами Южной группировки. 3 апреля служащие группировки «Восток» смогли выбить украинскую армию из населенного пункта Веселое в ДНР.

Новости компаний Все