Российская армия взяла населенный пункт Калиново в ДНР

Подразделения группировки войск «Юг» заняли населенный пункт Калиново в Константиновском районе ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

4 апреля российская армия взяла под контроль населенный пункт Розовка (украинское название Александрополь) в Ясиноватском районе в ДНР. Тогда же российские войска выбили ВСУ из села Успеновка Покровской городской общины.

В освобождении Успеновки принимали участие бойцы группировки «Центр». Розовка взята под контроль бойцами Южной группировки. 3 апреля служащие группировки «Восток» смогли выбить украинскую армию из населенного пункта Веселое в ДНР.