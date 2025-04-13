Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка»,— говорится в сообщении ведомства. Село находится в Покровском районе ДНР к северо-западу от столицы республики.

Российские военнослужащие также поразили формирования ВСУ в районах Новоэкономического, Зверево, Котлино, Удачного, Алексеевки, Новопавловки, Красноармейска, Новосергеевки, Миролюбовки и Преображенки. Украинские потери на направлении составили 435 военнослужащих, девять единиц техники и восемь орудий, включая САУ Paladin американского производства.

10 апреля сообщалось, что бойцы «Северной» группировки взяли населенный пункт Журавка в Сумской области.