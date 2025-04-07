Армия России заняла Катериновку в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Запад» взяли село Катериновка на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны России.

С декабре 2024 года российская армия регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в ДНР. В марте Минобороны сообщало в том числе о взятии села Срибное, населенных пунктов Мирное, сел Пантелеймоновка. На прошлой неделе под контроль России перешел населенный пункт Разлив.

В конце марта президент Владимир Путин сказал, что российские вооруженные силы освободили 70% территории ДНР и 99% территории Луганской народной республики. Он утверждает, что по всей линии фронта инициатива находится в руках армии России.