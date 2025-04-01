Армия России взяла Разлив в Донецкой народной республике
Военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны России. Он расположен западнее Константинополя в Великоновоселковском районе.
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Российская армия с конца 2024 года регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в ДНР. В феврале Минобороны сообщало в том числе о взятии села Березовка, населенного пункта Ямполовка, сел Улаклы и Новоандреевка.
На прошлой неделе Владимир Путин говорил, что армия России освободила 70% территории ДНР и 99% территории Луганской народной республики. По его словам, на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках России.