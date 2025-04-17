Минздрав Ульяновской области намерен ликвидировать региональный закупочный центр

Министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина выдвинула инициативу ликвидации своего подведомственного учреждения — ОГКУ «Ульяновский областной закупочный центр» (УОЗЦ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ

Информация об этом размещена на официальном сайте регионального минздрава в виде уведомления о выдвижении инициативы, подписанного Марией Шалягиной. В Уведомлении отмечается, что учреждение предлагается ликвидировать «в связи с неэффективностью осуществляемой деятельности». Отмечается, что «негативных последствий ликвидация не повлечет». Завершить процедуру ликвидации планируется до 11 августа 2025 года. Мнения заинтересованных лиц и коллективов в виде протоколов общих собраний и заседаний инициатор инициативы собирает до 25 апреля этого года.

Всего в настоящее время в УОЗЦ работают 17 сотрудников.

УОЗЦ был создан в марте 2023 года по распоряжению председателя облправительства Владимира Разумкова с целью «замены части функций», которыми занимались ранее АО «Ульяновскфармация» (скандально известное уголовными делами о мошенничестве при закупках), а затем государственное учреждение «Ульяновская государственная аптека». Учредитель УОЗЦ —региональный минздрав. Учреждение создано для обеспечения эффективности госзакупок в сфере медицины.

Узнать мнение коллектива УРЗЦ не удалось — официальный телефон центра не отвечал. Впрочем, в ходе начатой по инициативе министерства оптимизации лечебных учреждений (слияния и ликвидации) мнения коллективов и главврачей учреждений здравоохранения министерством все равно не учитывались.

В министерстве инициативу министра не комментируют. Сама Мария Шалягина находится на больничном (по некоторым данным, в стационаре).

Главврач ульяновского государственного учреждения здравоохранения ЦК МСЧ Юрий Келин (в прошлом — и.о. министра здравоохранения региона) сказал «Ъ», что «логика создания такого центра была очень правильной, поскольку это позволяло закупать большими партиями определенные виды медицинских товаров для всех лечебных учреждений, что значительно удешевляло закупку». «Но вопрос, надо ли было его было выносить в отдельную структуру, когда это могла бы быть просто структура самого минздрава в виде департамента, либо отдела. Но в том в виде, в каком он существовал, видимо, и появились определенные трудности, когда работа велась под определенные проекты с коррупционными скандалами. В этой части он неэффективен»,— заметил главврач.

В августе прошлого года региональным следственным управлением СКР было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления чиновниками УОЗЦ должностными полномочиями (ч.1 ст. 285, до четырех лет лишения свободы), в ходе следственных действий для допроса была задержана заместитель директора закупочного центра Татьяна Комарова.

В четверг, 17 апреля, в региональном минздраве прошли обыски. Как пояснили в СУ СКР, это связано с возбужденным в марте уголовным делом по факту халатности чиновников регионального минздрава, в результате которой были сорваны закупки лекарственных препаратов и медизделий (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ или ареста до трех месяцев).

Сергей Титов, Ульяновск