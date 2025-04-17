В минздраве Ульяновской области прошли обыски в связи с уголовным делом о закупках лекарств

В четверг, 17 апреля, в министерстве здравоохранения Ульяновской области прошли обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В региональном СУ СКР подтвердили факт проведения обысков, пояснив, что оперативно-разыскные мероприятия проводятся в связи с расследованием уголовного дела по факту халатности чиновников регионального минздрава, в результате которой были сорваны закупки лекарственных препаратов и медизделий (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ или ареста до трех месяцев).

Как ранее сообщал «Ъ», уголовное дело было возбуждено 18 марта отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по материалам проведенной ранее прокурорской проверки причин нехватки льготных лекарств. Проверка показала, что с ноября 2024 года по февраль 2025 года должностные лица департамента обеспечения лекарственными препаратами и медизделиями регионального минздрава «не предприняли надлежащих мер к инициированию закупок лекарственных препаратов и медизделий», в связи с чем, по состоянию на февраль 2025 года, не были сформированы запасы по 11 наименованиям лекарств, включенных в перечень медикаментов для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а сами граждане не были обеспечены соответствующими препаратами по выписанным рецептам. Как отмечает облпрокуратура, действия минздрава поставили под угрозу жизнь и здоровье многих граждан, «только больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не смогли по выписанным рецептам получить эти лекарства, насчитывается почти 5 тыс. человек».

Андрей Васильев, Ульяновск