Чехия впервые в истории стала полностью независимой от поставок российской нефти

Чехия впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти. Об этом сегодня, 17 апреля, заявили премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр финансов Збынек Станюра во время посещения нефтехранилища Нелагозевес в Чешской Республике. Это произошло благодаря увеличению пропускной способности трубопровода TAL, соединяющего Италию и страны Центральной Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Фиала

Фото: Zorana Jevtic / Reuters Петр Фиала

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

«Первые увеличенные поставки нероссийской нефти прибыли из итальянского порта Триест на Центральную заправочную станцию в Нелагозевесе в среду. Уже сегодня днем MERO CR начнет транспортировать нефть своему владельцу, Orlen Unipetrol, на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове»,— рассказал чешский премьер (цитата по CTK).

«Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости»,— сказал Петр Фиала. По его словам, это стало возможным благодаря увеличению пропускной способности нефтепровода TAL. Модернизированный трубопровод позволит Чехии перекачивать до восьми млн тонн нефти в год, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии, сообщил генеральный директор MERO CR.

Чешское правительство приняло решение о реализации проекта TAL-PLUS, который направлен на увеличение пропускной способности европейского нефтепровода TAL, в ноябре 2022 года. Это было сделано в ответ на начало Россией боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Агентство Reuters ранее сообщало, что чешское правительство планировало полностью перейти на нефть, поставляемую через трубопровод TAL, к июлю 2025 года.

В последние годы Чехия импортировала российскую нефть через нефтепровод «Дружба». Остальная нефть поступала в страну через трубопровод TAL. В январе премьер-министр Чехии Петр Фиала называл шаг к независимости от российских нефтепродуктов «решающим моментом» для Чехии. Он сказал, что это позволит чешскому правительству избежать шантажа со стороны Москвы.

Подробнее об изменениях на рынке нефтяных поставок — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая