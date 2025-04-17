Через атомы к звездам

Одной из главных тем прошедшего 16 апреля совещания по проблемам космоса стало развитие космических ядерных технологий. Как пояснил Владимир Путин, исследование космоса является ключом к прогрессу не только в технологиях двойного назначения, но и в части обновления российской экономики в целом и роста качества жизни россиян. И именно ядерные технологии для космоса, по мнению президента, позволят совершить в этой сфере качественный скачок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре), мэр Москвы Сергей Собянин (слева), ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин (справа) и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков (второй слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре), мэр Москвы Сергей Собянин (слева), ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин (справа) и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков (второй слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Только вступительная речь Владимира Путина была открытой для СМИ на совещании, прошедшем вечером 16 апреля в МГТУ имени Баумана, одной из основных кузниц инженерных кадров для космической отрасли. В своем выступлении он обосновал важность значительных финансовых вливаний в новую космическую программу, которая, в частности, поспособствует освоению Арктики, укреплению обороноспособности государства и поддержанию исторического статуса России как «передовой космической державы». «Любые космические проекты — сложные в реализации и требуют значительных финансовых вложений. Но они необходимы для России как большой и суверенной страны, если мы хотим ею оставаться»,— объяснил глава государства.

В качестве одного из самых перспективных направлений был обозначен проект российской ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ), также известной как «космический ядерный буксир». Он разрабатывается с 2009 года совместно силами «Роскосмоса», «Росатома» и Курчатовского института, а планы его будущего применения связаны с созданием научной базы для освоения дальнего космоса и межпланетных миссий (в первую очередь на Марс). Принцип работы ЯЭДУ таков: компактный ядерный реактор вырабатывает электричество для двигателя и систем корабля. Газ нагревается до 1500 градусов (почти на 1000 градусов выше, чем в обычных, более крупных реакторах), крутит турбину, а генератор питает двигатель. По первичным расчетам, он будет в 20 раз эффективнее широко используемых жидкостных ракетных аналогов. В качестве топлива используется высокообогащенный уран.

При этом ЯЭДУ должна использоваться в связке с другой разработкой — высокомощным плазменным двигателем (ВПД-200), первый лабораторный прототип которого был создан к февралю 2025 года учеными Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (входит в «Росатом»). По этим планам двигатель должен развивать мощность около 200 кВт, что позволит космическим аппаратам разгоняться до скоростей, не достижимых для традиционных химических ракетных двигателей, и расходовать в десятки раз меньше топлива. Окончательные выводы о том, подойдет ли эта модель для связки с ЯЭДУ, будут сделаны после первых испытаний на площадке института, где сейчас продолжается строительство специального тестового стенда с вакуумной камерой, способной имитировать условия космического пространства. В случае успеха эти двигатели в связке с ЯЭДУ позволят сократить время полетов космических аппаратов до Марса до 30–60 дней, что должно обезопасить космонавтов от воздействия космической радиации (на традиционных ракетных двигателях полет занимает почти год).

В завершение своего выступления президент выразил уверенность, что развитие России «на десятилетия вперед» будет зависеть именно от успехов в космосе, который станет одним из «ключевых движущих сил всего нашего национального развития, технологического обновления экономики и повышения качества жизни граждан». Напомним, что перечень ключевых направлений работы «Роскосмоса» должен стать известен до 1 мая 2025 года, когда планируется завершить разработку «космического» нацпроекта на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Дмитрий Сотак