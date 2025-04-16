СИМы детям не игрушка

С начала сезона электросамокатов в Екатеринбурге заблокировали 4,3 тыс. аккаунтов из-за нарушений – часть из них попали под блокировку из-за того, что за рулем оказались дети, рассказали представители кикшеринговых компаний на пресс-конференции. Они заявили, что готовы увеличивать контроль за нарушителями. Администрация, в свою очередь, пообещала ввести дополнительные зоны, где скорость самокатов будут замедлять, но начальник екатеринбургской Госавтоинспекции Роман Ярыш заявил, что для безопасности сделано недостаточно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Операторы кикшеринга («МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go») с начало этого сезона заблокировали более 4,3 тысяч пользователей электросамокатов за нарушения. Часть аккаунтов подверглась блокировке из-за того, что за рулем оказался ребенок. Например, по словам руководителя по развитию регионов «Яндекс Go» Виктора Марчукайтеса, с 25 марта самокатами сервиса в Екатеринбурге воспользовались 55 тыс. уникальных пользователей и более 3 тыс. пользователей заблокировали из-за управления СИМ (средства индивидуальной мобильности) несовершеннолетними.

По словам начальника ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Романа Ярыша, встречаются ситуации, когда электросамокатами управляют даже дети 2015 года рождения. За этот сезон, который начался только в конце марта, уже произошло несколько аварий с участием детей.

«В этом году привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 103 самокатчика. Выявили 53 несовершеннолетних водителя самокатов»,- рассказал он на пресс-конференции и напомнил, что по итогу прошлого года в городе произошло 159 аварий с пострадавшими с участием СИМ.

Одно из резонансных ДТП с детьми произошло на прошлой неделе - на ул. Металлургов, 24а две несовершеннолетних девушки на одном самокате, не спешившись, проезжали пешеходный переход и сбили пятилетнюю девочку. СКР возбудил уголовное дело ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Как рассказала заместитель директора по коммуникациям «МТС Юрент» (компания, которой принадлежал прокатный транспорт) Юлия Лебедева, оператор заблокировал аккаунт, с которого был арендован самокат и выписал штраф в размере 30 тыс. руб. за ДТП по вине пользователя. Как уточнила «Ъ-Урал» госпожа Лебедева, штраф выплачивается непосредственно компании. «Что касается пострадавшей девочки, то при необходимости мы готовы всецело помочь ее семье, индивидуально отработать по страховой выплате»,- отметила она.

Роман Ярыш уточнил у Юлили Лебедевой на счет ДТП с подростками, которое произошло на ул. 8 марта, 202. На что она ответила, что там пользователь также был заблокирован.

«Вы хорошо говорите, самокаты красивые, но безопасности недостаточно»,- ответил ей начальник екатеринбургского ГИБДД.

Представители кикшерингов отметили, что оснащают самокаты крупными номерами, чтобы легче было фиксировать нарушения, а также выводят на улицы скаутов (контролеров), которые фиксируют нарушителей. Так, у «Яндекс Go» работает 15 человек, которые уже зафиксировали более 1,2 тыс. нарушений, а у «МТС Юрент» 170 таких сотрудников и при необходимости они готовы увеличить штат. Кроме того, неравнодушные жители города могут обратиться общий чат-бот и рассказать о происшествиях.

Всего в этом году сервисы вынесли 1836 штрафов. Практически в половине случаев их выписывали за неправильную парковку. Также пользователей штрафовали за неспешивание на пешеходном переходе и езде вдвоем на одном самокате, за движение в неположенном месте, порчу самокатов и передачу управления несовершеннолетним. Как рассказал пресс-секретарь кикшерингового оператора Whoosh Денис Балакирев, штраф за неправильную парковку составляет 500 руб., при повторном нарушении – 1 тыс. руб., за пересечение пешеходного перехода неспешившись – 1 тыс. руб., за опасное вождение, нецелевое использование СИМ – 5 тыс. руб., за поездки на одном самокате вдвоем – 5 тыс. руб., штраф за управление несовершеннолетними составляет 10 тыс. руб.

«Штраф в 100 тыс. руб. можно получить, в случае серьезного инцидента с пострадавшими или, например, если виновник был в состоянии алкогольного опьянения»,- заявил Денис Балакирев.

Начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков напомнил, что в марте екатеринбуржцы проголосовали за полный запрет электросамокатов на территории города в рамках опроса на портале «Госуслуги». По его словам, в ближайшее время будет подписано соглашение по введению дополнительных зон запрета электросамокатов и по ограничению скорости до 10 км/ч.

На территории Екатеринбурга определены девять зон, в которых запрещено перемещаться на электросамокатах. В частности, это территория ЦПКиО, парк имени Энгельса, Дендропарк на улице 8 Марта, Олимпийская набережная от улицы Челюскинцев до ДИВСа, мост через реку Исеть по улице Челюскинцев, парки «Зеленая роща», «Уралмаш» и «Эльмаш». Установлен запрет для парковки на «треугольниках видимости» перекрестков, мостах и путепроводах.

«Дополнительные зоны появляются в районе "УГМК Арены" в границах ул. Степана Разина – Декабристов – Народной Воли – набережной реки Исети. И мы ввели ограничение на участке в районе ул. Куйбышева, 38а, где находится мемориал памяти жертвам холокоста»,- прокомментировал господин Галаков.

Мария Игнатова