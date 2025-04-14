Самокатчики в Екатеринбурге сбили пятилетнюю девочку и скрылись

В Екатеринбурге 8 апреля произошло ДТП с участием прокатного электросамоката, в результате которого пострадала пятилетняя девочка, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент случился на улице Металлургов, 24а. По предварительным данным, водитель самоката, управляя им с пассажиркой, врезалась в ребенка, который переходил дорогу вместе с мамой на зеленый сигнал светофора. Девочка получила травму головы и была доставлена в больницу. Девушки на самокате скрылись с места происшествия.

По факту происшествия организована проверка.

Напомним, 7 апреля в Екатеринбурге в результате ДТП при участии автомобиля и самоката из-за полученных серьезных травм скончался самокатчик. Это случилось на улице Маршала Жукова, напротив дома №13: автомобилист попробовал развернуться, но не убедился в безопасности маневра.

Ирина Пичурина