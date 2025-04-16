Генерала Шамарина просят приговорить к 12 годам по делу о взятке

Гособвинение попросило суд назначить 12 лет колонии строгого режима бывшему заместителю начальника Генштаба — начальнику Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, сообщил «Ъ» его адвокат Владимир Шелупахин. Он обвиняется в двух эпизодах получения крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шамарин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вадим Шамарин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Слушание по делу генерал-лейтенанта проходит в закрытом режиме. По версии следствия, фигурант получил 36 млн руб. от руководства пермского телефонного завода «Телта». У завода был заключен контракт с Минобороны на сумму свыше 1,4 млрд руб. на поставку устройств связи. Генералу же платили за общее покровительство и «увеличение объемов стоимости поставляемой продукции».

Обвиняемый полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Он рассказал следствию о ранее неизвестных преступлениях, за что может рассчитывать на половину от максимально возможного срока. Адвокаты господина Шамарина говорили о планах просить назначить подзащитному минимальный или условный срок. Сам генерал-лейтенант подал два ходатайства об отправке на спецоперацию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Связиста осудят по-особому».

Никита Черненко