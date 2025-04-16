Матчи вышли за сроки

Воронежский облсуд пересмотрел наказание бывшему исполнительному директору ростовского футбольного клуба (ФК) «Чайка» Олегу Баяну. По большей части эпизодов о договорных матчах он освобожден от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности. Итоговый штраф сокращен на полмиллиона рублей — до 1,3 млн руб. Сроки привлечения к уголовной ответственности истекли, пока Олег Баян несколько месяцев не приезжал в суд из-за лечения болезней опорно-двигательного аппарата. По словам его защитника, так подсудимый готовился к возможному назначению ему реального срока лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально, в декабре 2023 года, Олега Баяна приговорили к штрафу в 1,8 млн рублей

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ Изначально, в декабре 2023 года, Олега Баяна приговорили к штрафу в 1,8 млн рублей

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ

Воронежский облсуд завершил повторное рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела 48-летнего бывшего исполнительного директора ФК «Чайка» Олега Баяна. Как рассказал «Ъ-Черноземье» адвокат Дмитрий Чеботарев, по большей части эпизодов его подзащитный освобожден от уголовной ответственности за истечением сроков давности, а в качестве итогового наказания ему назначен штраф в 1,3 млн руб. и запрещено в течение двух лет заниматься профессиональной деятельностью в области спорта.

Уголовное дело об 11 договорных матчах (ч. 1 и ч. 3 ст. 184 УК РФ) в отношении Олега Баяна повторно рассматривалось в апелляции с января. В Воронежский облсуд его вернули после удовлетворения кассационного представления прокуратуры, посчитавшей уже вступивший в силу приговор слишком мягким. Напомним, в декабре 2023 года Олега Баяна приговорили к штрафу в 1,8 млн руб. Тогда суд признал, что перед десятью матчами чемпионата «Олимп — первенство Профессиональной футбольной лиги» сезона 2018/19 подсудимый платил спортивным судьям от 50 тыс. до 250 тыс. руб. за создание условий для выигрышей своей команды. Кроме того, спортивный функционер передал не менее 500 тыс. руб. тренеру новороссийского ФК «Черноморец» за проигрыш «Чайке». Во всех указанных в материалах уголовного дела матчах ростовский клуб одержал победу.

В прениях прокуратура запрашивала для Олега Баяна шесть лет колонии-поселения. Подсудимый не отрицал вину, заявляя, впрочем, что не делал ничего такого, чего не делали бы другие, а также обещал не возвращаться в спорт «даже под угрозой расстрела». Бывшие футболисты и тренер ФК «Черноморец» также признали вину. Их суд оштрафовал на суммы от 290 тыс. до 400 тыс. руб. Все дела рассматривались в Воронеже, чтобы исключить возможность влияния на процесс учредителя и президента ФК «Чайка» и влиятельного бизнесмена Андрея Чайки.

С января Воронежский областной суд около десяти раз откладывал рассмотрение дела по существу из-за неявки подсудимого. Все это время он проходил лечение в различных медицинских учреждениях Ростовской области. Как объяснял его адвокат Дмитрий Чеботарев, после вступления приговора в законную силу его доверитель решил заняться здоровьем. «Диагнозы связаны со спиной и опорно-двигательным аппаратом. Любое неосторожное движение — и ни согнуться, и ни разогнуться без помощи врача он не может. С учетом достаточно кровожадных пожеланий стороны обвинения желание моего подзащитного хоть чуть-чуть подправить здоровье, чтобы исполнить наказание, в случае если оно будет отличаться от изначального, я думаю, можно понять. С этим состоянием он ни в одном пенитенциарном учреждении срок не выдержит»,— рассказывал адвокат в суде.

Сторона обвинения усомнилась в том, что Олег Баян действительно проходил лечение. Согласно позиции прокуратуры, подсудимый злоупотребил своим правом и затянул сроки рассмотрения, меняя медицинские учреждения для улучшения своего здоровья. Суд, впрочем, не признал злоупотребления, так как больницы представили документы, подтверждающие лечение господина Баяна. На последнем заседании дело было рассмотрено без его участия. «Больничный был закончен, но выехать он не смог, так как болевые синдромы сохраняются. Поэтому он попросил суд рассмотреть дело в его отсутствии»,— сказал «Ъ-Черноземье» адвокат Дмитрий Чеботарев.

Сергей Толмачев