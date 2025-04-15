Главные новости за 15 апреля. Новороссийск

Отопительный сезон в Новороссийске завершат 18 апреля.

В Новороссийске на должность замглавы по вопросам ЖКХ назначен Рафаэль Бегляров.

Под Новороссийском построят 10 километров газовых сетей в 2025 году.

Глубоководный зерновой терминал ГК «Дело» в Новороссийске увеличит объем перевалки зерна за счет экспорта в Индонезию.

В Новороссийске планируют приобрести пять троллейбусов за счет краевого бюджета.

В Новороссийске утвердили отделку фасада Морского кафедрального собора.

В Анапе реконструкция набережной пройдет в пять этапов.

Четыре дельфина выбросились на берег в Южной Озереевке под Новороссийском.

В аварии на Анапском шоссе в Новороссийске погибли два человека.