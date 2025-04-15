В Новороссийске на должность замглавы по вопросам ЖКХ назначен Рафаэль Бегляров

С 16 апреля 2025 года на должность исполняющего обязанности заместителя главы Новороссийска по вопросам ЖКХ заступает Рафаэль Бегляров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

О новом назначении в ходе аппаратного совещания сегодня сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Господин Бегляров заменит ушедшего в отставку Александра Яменскова. До этого назначения Рафаэль Бегляров выступал в качестве консультанта главы города по вопросам ЖКХ.

Рафаэль Бегляров родился 25 мая 1980 года в Мысхако. Возглавлял филиал ОАО «НЭСК» «Новороссийскэнергосбыт». Экс-учредитель компании «РГС-Ресурс». С 2024 года — советник главы Новороссийска по вопросам ЖКХ.

Алена Воробьева