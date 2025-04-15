В Новороссийске увеличат экспорт зерна в Индонезию через терминал ГК «Дело»

Глубоководный зерновой терминал ГК «Дело» в Новороссийске увеличит объем перевалки зерна за счет экспорта в Индонезию. Об этом сообщил председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Группы компаний «Дело» Фото: Пресс-служба Группы компаний «Дело»

Сотрудничество по экспорту зерна обсудили на пленарном заседании бизнес-форума «Россия — Индонезия», который проходит в Джакарте. Вместе с коллегами по отрасли ГК «Дело», которая выступает деловым партнером бизнес-форума в Индонезии, готова полностью закрыть транспортно-логистические потребности отечественного экспорта на индонезийский рынок, заявил Сергей Шишкарев.

«Хочу предложить увеличение нашего сотрудничества в рамках экспорта зерна. Индонезия — это четвертое по численности население планеты, это продовольственная безопасность, как тут было сказано. Хотелось бы договориться об увеличении продукции экспорта, которые можно осуществлять через наш терминал в порту Новороссийска»,— заявил господин Шишкарев.

Зерновой терминал ГК «Дело» в 2024 году нарастил объем перевалки зерна на 25%. Пропускная способность терминала выросла до 10,5 млн тонн. Помимо зерна, Россия экспортирует в Индонезию уголь и удобрения, а импортирует пальмовое масло и другую продукцию. По мнению господина Шишкарева, портовая инфраструктура Джакарты может увеличить объем с 8 млн ДФЭ до 10-20 млн ДФЭ.

Бизнес-форум Россия — Индонезия приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. 15 апреля в Джакарте состоится 13-е заседание российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Алена Воробьева