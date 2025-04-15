В Новороссийске утвердили отделку фасада Морского кафедрального собора

Вопросы строительства Морского кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца обсудили в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Для облицовки собора был выбран натуральный камень, который позволит сохранить облик храма на многие годы. В ближайшее время будет определен подрядчик для выполнения работ.

«Каждая деталь внешнего вида храма и внутреннего убранства имеет особое значение для религиозной культуры. Прорабатываем варианты остекления светопрозрачных конструкций, монтаж куполов и кровельного покрытия, чтобы облик здания гармонично сочетался с общей концепцией прилегающего пространства»,— отметил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Строительство Морского кафедрального собора в Новороссийске началось в 2021 году на месте закладного камня, который в 2014 году освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Завершение строительства храма запланировано на четвертый квартал 2026 года. Облик фасада собора впишут в концепцию Малой Земли. Ранее на колокольню Морского кафедрального собора подняли два больших колокола.