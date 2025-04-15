Отопительный сезон в Новороссийске завершат 18 апреля

Подачу тепла в Новороссийске в социальные объекты и жилые дома прекратят 18 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ждать не будем — уже вовсю идет подготовка к следующей зиме»,— написал господин Кравченко.

Сегодня в Новороссийске подвели предварительные итоги отопительного периода 2024-2025 годов. Количество аварийных отключений снизилось на 28%, длительность отключений в осенне-зимний период составила 234 часа, время устранения 40 аварийных ситуаций заняло в среднем 3,5 часа.

Теплоснабжение Новороссийска обеспечивают 111 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 232 км. Основной поставщик теплоэнергии — филиал АО «АТЭК». Филиал обслуживает 859 многоквартирных домов и 211 социальных объектов.

Алена Воробьева