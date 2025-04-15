В Новороссийске в аварии на Анапском шоссе погибли два человека

В аварии на Анапском шоссе в Новороссийске погибли два человека. Еще двое пострадали. Об этом сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по краю Ирина Заватская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Новороссийск Фото: Служба спасения Новороссийск

По ее словам, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 15 апреля, из-за столкновения ВАЗ-2104 с Mercedes. В результате происшествия погибли 67-летний водитель и 65-летний пассажир отечественного автомобиля. В ликвидации ДТП понадобилась помощь спасателей.

«Спасатели отработали ДТП на Анапском шоссе. К сожалению, два человека скончались на месте аварии. При помощи гидравлического инструмента спасатели извлекли тела из отечественного автомобиля. Итог — двое погибших, два пострадавших. Искренние соболезнования родным и близким»,— написал в своем Telegram-канале начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска опубликовал информацию, что из-за аварии в городе возникли пробки. Движение по Анапскому шоссе затруднено.

Алена Воробьева