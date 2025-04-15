Под Новороссийском построят 10 километров газовых сетей в 2025 году

Строительство уличных сетей в селе Южная Озереевка и на горе Великая под Новороссийском общей протяженностью более 10 км планируется завершить в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, новые объекты помогут обеспечить газом порядка 700 домовладений. Готовность газопровода составляет 95%. Строительство газопровода будет завершено до конца апреля 2025 года.

В 2024 году в селе Борисовке были построены линии газоснабжения в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» протяженностью 1,3 км и 8,8 км. На сегодняшний день ведется передача объектов в эксплуатацию АО «Новороссийскгоргаз», отметил господин Кравченко.

Также в 2025 году планируется завершение работ в населенном пункте гора Великая. Из 9,4 км сетей проложено 7,9 км. Готовность объекта составляет 85%. Его реализация позволит обеспечить порядка 195 домовладений.

Также мэр Новороссийска в ходе аппаратного совещания обсудил сегодня проблемные объекты, работы по которым перешли на 2025 год с 2023 года из-за недобросовестных подрядчиков. В производстве Арбитражного суда Краснодарского края находятся на рассмотрении исковые заявления об обязании подрядчика устранить замечания к качеству выполненных работ по строительству газопроводов в жилом районе «Птичка» в с. Абрау-Дюрсо и по ул. Новая, Виноградная и Черноморская в с. Федотовка.

Алена Воробьева