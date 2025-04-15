Четыре дельфина выбросились на берег в Южной Озереевке под Новороссийском

Четверых погибших дельфинов обнаружили волонтеры на побережье в Южной Озереевке под Новороссийском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил эколог Георгий Каваносян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Эколог Жора Каваносян Фото: Telegram-канал Эколог Жора Каваносян

«Еще информация про Южную Озереевку — на побережье волонтеры вчера нашли четыре погибших дельфина. Три совсем маленьких и один "подросток". По причинам гибели информации нет. Однако хочу напомнить базовое правило безопасности, что делать не нужно при обнаружении любого дельфина, хоть живого, хоть мертвого: его нельзя трогать руками без перчаток. Обычно даже пакетов, не говоря уже о перчатках, у очевидцев нет. Любые манипуляции с больным животным могут быть опасны»,— написал господин Каваносян.

В течение марта 2025 года на пляжах Новороссийска, Геленджика, Мысхако и Анапы были обнаружены 42 китооборазных, которые выбросились на берег Черного моря. Всего в Краснодарском крае за март погибли 104 дельфина, сообщили «Ъ-Новороссийск» в Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа». Среди выбросившихся на берег дельфинов волонтерам встретились азовки и белобочки с ярко выраженными дефектами кожи. Причины заболеваний дельфинов будут установлены в результате лабораторных исследований.

Алена Воробьева