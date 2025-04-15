В Новороссийске планируют приобрести пять троллейбусов за счет краевого бюджета

Заявка на финансирование для приобретения пяти троллейбусов на маршрутные линии Новороссийска отправлена в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба Городской думы Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пять новых троллейбусов в Новороссийске планируется приобрести в рамках краевой программы. В 2024 году парк пополнился 10 новыми автобусами, за счет краевого финансирования был открыт новый участок троллейбусной линии по улице Куникова, работает школа по подготовке водителей троллейбуса.

По информации начальника МУП «МПТН» Аркадия Павлова, для перевозки пассажиров в Новороссийске задействованы семь троллейбусных и 49 автобусных маршрутов. Общее количество общественного транспорта составляет 414 единиц.

Алена Воробьева