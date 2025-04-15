В Анапе реконструкция набережной пройдет в пять этапов

Инвестиционный проект компании «Развитие» по созданию в Анапе гостиничного комплекса класса 5 «звезд» затронет реконструкцию набережной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«В рамках реализации флагманского проекта в сфере гостиничного туризма будет поэтапно реконструирована вся городская набережная. Проект поддержал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Первый этап уже реализован, сейчас идет строительство второго участка от Ореховой рощи в сторону Лысой горы»,— отметил мэр Анапы Василий Швец.

Протяженность второго участка составит 1,5 км. Проект реализует ООО «Специализированный застройщик Развитие». Новый участок концептуально продолжит «белую набережную», которая была открыта в 2022 году. Облик прогулочной зоны будет выполнен в единых архитектурных и стилевых решениях в светлых тонах. В рамках строительства второй очереди набережной будут созданы четыре смотровые площадки, предусмотрен спуск к морю.

Обновление анапской набережной пройдет в пять этапов, уточнили в пресс-службе администрации Анапы. На участке от реки Анапка до улицы Гребенской планируется максимально открыть вид на море и убрать загораживающие конструкции, а также провести берегоукрепительные работы. Сумма инвестиций не раскрывается.

Алена Воробьева