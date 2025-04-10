Новак поручил проработать источники финансирования отрасли ЖКХ

Вице-премьер России Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. На нем обсуждалась ситуация в ЖКХ, включая тепло- и водоснабжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Александр Новак поручил федеральным органам исполнительной власти проработать предложения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства по мерам поддержки отраслей ЖКХ, теплоснабжения и водоотведения. Он также обратил внимание участников на необходимость актуализировать предоставляемую на рассмотрение подкомиссии информацию по текущей ситуации в отраслях экономики с учетом результатов I квартала 2025 года»,— сказано в сообщении правительства.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин доложил о ситуации в ЖКХ и предложил меры поддержки. Среди основных проблем отрасли участники заседания выделили неполную собираемость платежей за услуги ЖКХ, потери в сетях, износ инфраструктуры и дефицит источников инвестиций. Господин Новак поручил Минстрою представить в Минэкономразвития и Минфин, а также в правительство расчеты о последствиях индексации тарифов на услуги ЖКХ, тепло- и водоснабжение по фактическому размеру инфляции в 21%.

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года предусмотрено 4,5 трлн руб. По его мнению, важно как можно скорее обеспечить свободный доступ к современной инженерной инфраструктуре.

Екатерина Отрашкевич