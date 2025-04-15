Politico: ЕС разрабатывает механизм введения антироссийских санкций без Венгрии

Несколько стран ЕС собираются обойти несогласие Венгрии с новым пакетом антироссийских санкций. Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть европейских дипломатов. Один из них рассказал, что не учитывать мнение венгерской стороны возможно, если перенести ограничительные меры с общеевропейского уровня во внутреннее законодательство каждого государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Среди рассматривающих этот шаг указаны Бельгия и Чехия — страны, которые в прошлом не поддерживали локальные санкции. «Если наш обычный подозреваемый (Венгрия.— “Ъ”) создает огромную проблему, то будут способы обойти это»,— отметил собеседник Politico.

Другой дипломат подтвердил изданию, что внутри ЕС ведется юридическая работа по обходу венгерского права вето. При этом не все страны смогут утвердить санкции на национальном уровне, а «раздельный подход» к ограничениям гораздо слабее, чем утвержденный ЕС. Несмотря на отсутствие всеобщей поддержки, чтобы урезать полномочия Венгрии, достаточно решения ключевых членов Евросоюза, уточняет Politico.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС собирается в мае ввести 17-й пакет санкций в отношении РФ. Ограничения могут затронуть российский теневой флот и поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Предыдущий пакет санкций Евросоюз ввел 24 февраля, в третью годовщину СВО.

Подробнее об антироссийских санкциях — в материале «Ъ» «В ожидании белых лебедей».