Туроператоры предупредили россиян о проблемах при подаче на британскую визу

На протяжении последнего месяца российским туристам «практически невозможно» записаться на подачу документов в визовые центры Великобритании. Об этом сообщают туроператоры, входящие в Российский союз туриндустрии (РСТ).

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«За свободными местами приходится буквально охотиться. Визовый центр выбрасывает в онлайне отдельные даты и количество заявителей, причем и то и другое непредсказуемо, как и время, когда эти окна появятся»,— говорится в заявлении РСТ. Проблема наблюдается не только в Москве, но и в других городах, где можно подать на британскую визу.

В среднем рассмотрение документов на британскую визу занимает шесть-восемь недель. Вчера, 14 апреля, были открыты слоты на 14 мая. Так, в случае одобрения виза будет готова лишь к концу июля. При этом для подачи документов необходимо заранее оплатить проживание, купить авиабилеты, а также внести консульский сбор, пояснили в пресс-службе.

Возможной причиной туроператоры назвали то, что с начала года заявления россиян проверяются «еще внимательнее и дольше, чем прежде». Это может сорвать планы «сотням туристов», в частности школьникам, многие из которых в июле—августе отправляются в британские языковые центры.

В общей структуре поездок доля зарубежных направлений среди россиян в первом квартале выросла почти на 5 процентных пунктов год к году, до 26%. Прирост происходит за счет расширения авиасообщения и укрепления рубля, но обеспечивается в основном бронированиями через агентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы выбирают чужие края».

Елизавета Шмакова