Оператор FPV-дрона впервые поразил объект ВСУ в Часовом Яре, находясь в Москве

Оператор российского FPV-дрона «Овод» с помощью новой системы управления «Орбита» впервые поразил цель под Часовым Яром в ДНР, находясь в Москве. БПЛА пролетел от точки взлета до цели более 11 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дрон к вылету подготовил расчет БПЛА из бригады «Эспаньола» под Часовым Яром. Оператор дрона при этом находился в Москве, сообщает «РИА Новости». Уничтожение цели в зоне СВО было подтверждено кадрами, снятыми с помощью разведывательного БПЛА.

«До цели мы долетели. По тестовому заданию мы оцениваем на четыре с половиной. Я считаю, что промежуточная задача выполнена»,— прокомментировал создатель ударного FPV-дрона «Овод» инженер-конструктор Андрей Иванов.

Непосредственное управление дроном велось с помощью программно-аппаратного комплекса сверхдальнего управления «Орбита» разработки Центра беспилотных систем и технологий. В компании рассказали, что «Орбита» включает в себя в том числе интеллектуальную передовую систему связи. Бригада «Эспаньола» стала первым подразделением, использовавшим комплекс на поле боя.

Президент Владимир Путин поручил к 2030 году добиться лидерства России в создании БПЛА. Он распорядился внедрить ИИ в производство российских беспилотников.

О перспективах применения дронов в России — в материале «Ъ» «Новая индустрия».