Путин поручил внедрить ИИ в производство российских БПЛА
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию систем БПЛА в январе поручил внедрить использование ИИ при производстве и эксплуатации беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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«Принять меры, обеспечивающие при производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем внедрение технических решений, основанных на применении технологий искусственного интеллекта, в целях повышения автономности беспилотных воздушных судов»,— указано в перечне поручений.
Разработкой внедрения искусственного интеллекта правительство займется совместно с АНО «Платформа национальной технологической инициативы» и ПАО «Сбербанк России». Ответственные лица должны представить доклад по результатам до 1 июня этого года.
Совещание по развитию беспилотных систем состоялось в Тольятти 28 января. На нем Владимир Путин напомнил собравшимся о цели, чтобы к 2030 году Россия вошла в число глобальных технологических лидеров в отрасли беспилотных авиационных систем. Президент РФ также подготовил перечень поручений для достижения этой цели.
Подробнее об этом — в репортаже спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Lada Kremlin».