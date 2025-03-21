Путин поручил внедрить ИИ в производство российских БПЛА

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию систем БПЛА в январе поручил внедрить использование ИИ при производстве и эксплуатации беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Принять меры, обеспечивающие при производстве и эксплуатации беспилотных авиационных систем внедрение технических решений, основанных на применении технологий искусственного интеллекта, в целях повышения автономности беспилотных воздушных судов»,— указано в перечне поручений.

Разработкой внедрения искусственного интеллекта правительство займется совместно с АНО «Платформа национальной технологической инициативы» и ПАО «Сбербанк России». Ответственные лица должны представить доклад по результатам до 1 июня этого года.

Совещание по развитию беспилотных систем состоялось в Тольятти 28 января. На нем Владимир Путин напомнил собравшимся о цели, чтобы к 2030 году Россия вошла в число глобальных технологических лидеров в отрасли беспилотных авиационных систем. Президент РФ также подготовил перечень поручений для достижения этой цели.

Подробнее об этом — в репортаже спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Lada Kremlin».