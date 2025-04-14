Главные новости за 14 апреля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел
В Курской области вечером 14 апреля в результате атаки дронов погибли три человека. Днем сообщалось о гибели при обстреле еще двух мирных жителей в селе Забужевка Беловского района
ВСУ за сутки потеряли в Курской области 235 военных
В Белгородской области за неделю пострадали 138 домов, восстановили 125
Вячеслав Гладков: пострадавшие от обстрелов аграрии получат новые участки
Ветеран СВО Роман Балашов стал вице-губернатором Липецкой области
Бывшего первого вице-мэра Орла осудили за мошенничество
Воронежский аэропорт отработал 2024 год с прибылью в 24 млн рублей
Министерство экономразвития Липецкой области возглавила Лариса Шибина