Главные новости за 14 апреля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

В Курской области вечером 14 апреля в результате атаки дронов погибли три человека. Днем сообщалось о гибели при обстреле еще двух мирных жителей в селе Забужевка Беловского района

ВСУ за сутки потеряли в Курской области 235 военных

В Белгородской области за неделю пострадали 138 домов, восстановили 125

Вячеслав Гладков: пострадавшие от обстрелов аграрии получат новые участки

Ветеран СВО Роман Балашов стал вице-губернатором Липецкой области

Бывшего первого вице-мэра Орла осудили за мошенничество

Воронежский аэропорт отработал 2024 год с прибылью в 24 млн рублей

Министерство экономразвития Липецкой области возглавила Лариса Шибина