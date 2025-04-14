В Белгородской области за неделю пострадали 138 домов, восстановили 125

За прошедшую неделю в Белгородской области при обстрелах разрушения получили 138 частых домов и квартир, восстановили 125 поврежденных ранее. Это следует из докладов глав приграничных муниципалитетов в ходе оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю при обстрелах были повреждены частный дом и 11 квартир (всего — 12). Восстановили за тот же период 25 жилых объектов (два частных жома и 23 квартиры). Ремонт предстоит выполнить еще в 62 объектах ИЖС и 23 квартирах (всего — 85).

В Белгородском районе повреждения установлены в 29 жилых помещениях (26 частных домов и три квартиры), отремонтированы — 31 (26 ИЖС и пять квартир). В работе остаются 262 частных дома и 54 квартиры (всего — 316).

В Борисовском районе новые разрушения не зафиксированы, завершен ремонт одного частного дома. Восстановлению подлежат 44 ИЖС и 15 квартир (всего — 59).

В Валуйском округе разрушения получили 13 ИЖС, восстановлены — пять, требуют ремонта — 138.

В Грайворонском округе повреждены пять частных домов и пять квартир. Расписки получены от собственников трех ИЖС и пяти квартир. Работы предстоит выполнить еще в 133 жилых помещениях (99 частных домов и 34 квартиры).

В Шебекинском округе пострадали 74 жилых объекта (38 ИЖС и 35 квартир), расписки получены от владельцев 55-ти (девять частных домов и 46 квартир). Ремонт требуется еще в 1 648 ИЖС и 1 988 квартирах (всего — 3 636).

С середины марта данные по Краснояружскому району, который регулярно подвергался атакам ВСУ, не приводятся. Там и в Ракитянском районе усложнилась оперативная обстановка, что не позволяет собрать необходимые сведения.

Неделей ранее при обстрелах Белгородской области были повреждены 186 домов и квартир, восстановлены — 124.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова