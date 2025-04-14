Ветеран СВО Роман Балашов стал вице-губернатором Липецкой области

Вице-губернатором Липецкой области назначен ветеран СВО, выпускник федеральной кадровой программы «Время героев» Роман Балашов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О назначении Романа Балашова вице-губернатором стало известно еще в ноябре 2024 года

Фото: Правительство Липецкой области О назначении Романа Балашова вице-губернатором стало известно еще в ноябре 2024 года

Фото: Правительство Липецкой области

Господин Балашов будет курировать вопросы мобилизационной подготовки, спорта и молодежной политики.

Роман Балашов родился в Липецкой области. Окончил Воронежскую военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Более 17 лет проходил военную службу по контракту, был в горячих точках. С сентября 2022 года участвовал в спецоперации, командовал полком по линии разведки, дважды был ранен. Отбор в программу «Время героев» прошел в 2024 году.

О назначении господина Балашова своим заместителем губернатор Игорь Артамонов объявил еще в ноябре 2024 года. Военнослужащий тогда признавался, что узнал о зачислении в кадровую программу прямо перед штурмом позиций ВСУ.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Из окопа в вице-губернаторы».

Алина Морозова