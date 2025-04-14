Вячеслав Гладков: пострадавшие от обстрелов аграрии получат новые участки

Правительство Белгородской области предложило аграриям приграничья, потерявшим участки из-за обстрелов, 8 тыс. га земель взамен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Такое решение было предложено 37 землепользователям из Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского округов. Взамен они получат участки в Борисовском, Чернянском, Прохоровском районах, Новооскольском и Старооскольском округах Отметим, что всего из оборота выбыло порядка 17 тыс. га земель сельхозназначения.

На сегодняшний день 16 сельскохозяйственным ИП предоставлены в аренду без проведения торгов земельные участки площадью порядка 1,5 тыс. га. Договоры аренды участков остальных заявителей проходят стадию оформления и согласования, полевые работы ими ведутся.

В декабре 2024 года стало известно, что порядка 20 фермеров и малых сельхозпредприятий из приграничных районов Белгородской области могут получить на гранты на 150 млн руб. в сумме. Эти средства предусмотрены для переезда и начала нового дела в более безопасных районах.

Алина Морозова