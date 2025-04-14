ВСУ за сутки потеряли в Курской области 235 военных

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины потеряли 235 солдат на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Группировка «Север» продолжила наступление, в ходе которого нанесла поражение ВСУ в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 74 245 человек, 406 танков, 333 боевых машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2 268 боевых бронированных машин, 2 704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 26 ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.

За предыдущие сутки ВСУ потеряли в Курской области 190 военнослужащих. Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивная система залпового огня БМ-21 «Град».

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов