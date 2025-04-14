Воронежский аэропорт отработал 2024 год с прибылью в 24 млн рублей

По итогам 2024 года ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра I» продемонстрировал чистую прибыль в 24 млн руб. 2023 год аэропорт отработал с чистым убытком в 17 млн руб. Это следует из данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Выручка общества при этом снизилась на 4% — с 39 млн до 37 млн руб. Дебиторская задолженность аэропорта также уменьшилась — на 65% (с 208,2 млн до 72 млн руб.). Кредиторская задолженность снизилась на 71%, с 273 млн до 80 млн руб.

После начала СВО в Черноземье были закрыты все аэропорты, в том числе в Воронеже. В конце февраля 2025 года Росавиация опровергла информацию о подготовке к открытию аэропортов в макрорегионе.

Весной 2024 года завершилось строительство нового терминала воронежского аэропорта площадью 13,7 тыс. кв. м, который будет обслуживать внутренние воздушные линии. По данным компании, объем инвестиций в проект составил 6,4 млрд руб.

Подробнее о ремонтах простаивающих аэропортов в Черноземье — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов