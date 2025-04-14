Главные новости за 14 апреля. Новороссийск

В Новороссийске осталось потушить 100 квадратных метров тления на свалке.

Чистая прибыль оператора полигона ТКО в Новороссийске превысила 145 млн руб.

Футбольный матч новороссийского клуба «Черноморец» с волгоградским «Ротором» завершился вничью.

Власти Новороссийска опубликовали постановление об ограничении движения в пасхальную ночь на трех улицах города.

Под Новороссийском в «очагах аварийности» в 2024 году погибло 13 человек.

Фильм о победе женской сборной России по гандболу на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро снимет продюсерский центр «Сделано в "Дело"» (принадлежит ГК «Дело»).

Муниципальные платные парковки и городские туалеты в Новороссийске будут работать бесплатно с 9 по 11 мая 2025 года.

«Дом со шпилем» в Новороссийске на улице Мира будет отремонтирован за счет фонда капитального ремонта ООО «УК "Сити-Стар"».

Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 15 апреля.