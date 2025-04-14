В Новороссийске осталось потушить 100 квадратных метров тления на свалке

Площадь подслойного тления на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 100 кв. м. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Как уточнили в оперштабе Кубани, в ликвидации возгорания задействовано 12 человек и девять единиц техники. На полигоне отсыпано свыше 81 тыс. кубометров грунта.

Накануне, 13 апреля, исполнился ровно месяц с начала пожара на свалке. Подслойное тление ликвидируют до сих пор.

Переносить и рекультивировать полигон после тушения возгорания власти Новороссийска не планируют. Собственник свалки, ООО «Терра-Н», объявило тендер на реконструкцию свалки ТБО. Согласно данным, опубликованным на сайте «Госзакупки», работы оценены в 1,1 млрд руб.