В Новороссийске «Дом со шпилем» отремонтирует управляющая компания

«Дом со шпилем» в Новороссийске на улице Мира будет отремонтирован за счет фонда капитального ремонта ООО «УК "Сити-Стар"». Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, здание на улице Мира является объектом культурного наследия регионального значения с 2000 года. Под охраной находится не весь дом, а некоторые детали архитектуры: ротонды, шпиль, башни, окна-люкарны, смотровые площадки, портики, балюстрады.

Ранее жители дома опубликовали в социальных сетях пост об аварийном состоянии шпиля и необходимости в срочном ремонте. Вице-мэр Новороссийска дал обратную связь.

«Управлением городского хозяйства направлено в адрес управляющей компании требование о предоставлении информации о наличии в производственном плане данного вида работ. В случае отсутствия конкретных сроков, или не согласия с ними собственниками указанного многоквартирного дома, будет рассмотрен вопрос об обязании управляющей компании принять меры к проведению ремонта»,— пояснил господин Гавриков.

Также он уточнил, что в целях сохранения объекта культурного наследия работы проводятся на основании письменного разрешения, выданного госорганом по охране культурного наследия.

«Дом со шпилем» построен в Новороссийске в 1954 году в стиле сталинский ампир. Это одна из архитектурных достопримечательностей города-героя.

Алена Воробьева