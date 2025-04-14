Под Новороссийском в «очагах аварийности» в 2024 году погибло 13 человек

По итогам 2024 года на дорогах Кубани выявлен 91 аварийно-опасный участок, в том числе, 26 в границах Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На автодороге федерального значения «А-146 Краснодар — Верхнебаканский» и в границах города Новороссийска установлен ряд «очагов аварийности». На этих участках в 2024 году произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, восемь человек погибли, 31 получили травмы.

На федеральной автодороге «А-290 Новороссийск — Керчь» в районе городов Новороссийска, Анапы, Темрюкского района в «очагах аварийности» произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, погибли пять человек, 28 человек получили ранения.

Из 91 «очага аварийности» только шесть повторились с 2023 года, все остальные вновь образованные. На федеральных автодорогах зафиксировано 37 «очагов аварийности», на дорогах регионального значения – 19, на дорогах местного значения – 35. В самом Новороссийске выявлены три «очага аварийности». Водителей просят быть осторожнее, соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим.

Алена Воробьева