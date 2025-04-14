В Новороссийске сделают бесплатными парковки и туалеты с 9 по 11 мая

Муниципальные платные парковки и городские туалеты в Новороссийске будут работать бесплатно с 9 по 11 мая 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение о бесплатной работе городских парковок и туалетов было принято сегодня, 14 апреля, главой Новороссийска Андреем Кравченко. На планерном совещании в мэрии он пояснил, что данная мера вводится для удобства жителей. Готовится соответствующее постановление.

Также в городе-герое создан организационный комитет по подготовке к празднованию. Утверждена единая концепция оформления Новороссийска к майским праздникам. Разработан план мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы.

«Ко Дню Победы на каждом из 170 расположенных в городе-герое памятников, посвященных истории Великой Отечественной войны, будут проведены работы по благоустройству: восстановление, ремонт, покраска и санитарная зачистка территорий»,— рассказали в мэрии.

Также во всех внутригородских районах Новороссийска появятся «Стены Памяти». На них жители города-героя смогут разместить имена своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Алена Воробьева