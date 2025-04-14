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Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 15 апреля

Военные учения в Новороссийске запланированы на 15 апреля в акватории морского порта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 состоятся военные учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ. Во время учения будут отработаны действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Также с молов Военной гавани будут произведены стрельбы из артиллерийской установки. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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