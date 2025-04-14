В Новороссийске назвали улицы с ограничением движения на Пасху

Власти Новороссийска опубликовали постановление об ограничении движения в пасхальную ночь на трех улицах города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничение движения начнет действовать с 20:00 часов 19 апреля до 06:00 часов 20 апреля на трех участках улиц: по ул. Пионерской на участке от ул. Вербовой до проезда к СОШ № 10, по ул. Видова на участке от ул. Чайковского до ул. Свободы и по ул. Гладкова на участке от ул. Видова до ул. 9 Января.

Праздничные богослужения на Пасху пройдут в 21 храме Новороссийска. Безопасность православных христиан будут обеспечивать сотрудники полиции, казачество, добровольные народные дружины.