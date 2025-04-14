Детский фестиваль БРИКС+ в Казани и доработка законопроекта о выдвижении военных в депутаты

Осенью в Казани пройдет детский фестиваль стран БРИКС+. О проведении мероприятия в Казани страны-члены организации договорились на заседании Ассоциации городов стран БРИКС+ в Тегеране, председателем которой является Ильсур Метшин.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул на доработку проект федерального закона о подаче документов участников СВО для выдвижения на выборы депутатов через третьих лиц. Инициативу направили Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Сейчас участник СВО обязан лично предоставлять документы для выдвижения своей кандидатуры на выборы.

Компания «Данафлекс» из Татарстана хочет построить заводы в США и Африке. Также в 2026 году планируется открытие завода в Казахстане за 2,5 млрд руб. Компания по производству упаковочных материалах «Данафлекс» была основана в 2001 году. Предприятия организации находятся в Казани и в особой экономической зоне «Алабуга».

В Татарстане планируют упразднить нежилые поселки Хазовка и Бутинское лесничество, находящиеся на территории Альметьевского района. Эти населенные пункты признаны бесперспективными для дальнейшего существования ввиду фактического прекращения функционирования. Ни в одном поселении нет постоянных жителей.

По итогам зимы Чувашия оказалась на 7-м месте в Национальном экологическом рейтинге России. Марий Эл заняла 36-ю строчку в рейтинге. Республика Татарстан заняла 55-е место.

Мужчина из Кукморского района Республики Татарстан получил наказание в виде 17 лет лишения свободы за поддержку террористической деятельности. Татарстанец также организовал собственную террористическую группу и склонял ее участников отправиться в Сирию, чтобы пополнить ряды боевиков.

Народная артистка РСФСР и Чувашского государственного академического драматического театра Нина Григорьева ушла из жизни в возрасте 86 лет. Нина Григорьева служила в театре 62 года и отыграла более 100 ролей.

В Марий Эл на капитальный ремонт кровли школы выделили 56,8 млн руб. Работы будут проводиться с 12 мая по 1 августа 2025 года.

На заводе «КамАЗ» выпущена первая серийная модель нового поколения — среднетоннажный грузовик КамАЗ-53251 семейства К5. Первая машина передана на испытания и предназначена для использования коммунальными службами и торговыми предприятиями.

53% работодателей в Казани трудоустраивают сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях. Пенсионерам в столице Татарстана чаще всего предлагают работу в сферах, где ощущается нехватка специалистов. Среди наиболее востребованных вакансий — водители, квалифицированные работники производственных специальностей, инженеры, продавцы и кладовщики.

Дарья Сайфиева