В Марий Эл на капитальный ремонт кровли школы выделили 56,8 млн рублей

На капитальный ремонт кровли Сернурской средней общеобразовательной школы № 2 имени Николая Заболоцкого выделили 56,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться с 12 мая по 1 августа 2025 года.

Подрядчик будет обязан обеспечить безопасность работ, включая ограждение территории, установку защитных козырьков и информационных стендов. Гарантийный срок на выполненные работы составит 5 лет, на материалы — не менее 2 лет.

Влас Северин