На заводе «КамАЗ» выпущена первая серийная модель нового поколения — среднетоннажный грузовик КамАЗ-53251 семейства К5. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «КамАЗ» выпустил первый среднетоннажный грузовик поколения К5

Фото: Пресс-служба ПАО «КамАЗ» «КамАЗ» выпустил первый среднетоннажный грузовик поколения К5

Фото: Пресс-служба ПАО «КамАЗ»

Первая партия ориентирована на потребности розничных сетей, муниципальных и коммунальных служб. Автомобиль оснащен кабиной с четырехточечной подвеской, климатической системой, круиз-контролем и мультимедийной панелью с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Грузовик укомплектован двигателем мощностью 307 л.с., работающим в паре с девятиступенчатой механизированной синхронизированной коробкой передач. Максимальная грузоподъемность — 12 тонн.

Модель также получила удлиненную раму, позволяющую устанавливать специализированное оборудование — например, холодильные камеры, эвакуаторные платформы или крановую стрелу.

Первая машина передана на испытания и предназначена для использования коммунальными службами и торговыми предприятиями.

КамАЗ-53251 поколения К5 должен заменить предыдущее поколение — двухосную модель КамАЗ-5325 семейства К4, представленную в 2017 году на выставке «Комтранс». По данным компании, она пользовалась спросом благодаря высокой маневренности и удобству эксплуатации.

Артём Дергунов