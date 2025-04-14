Два нежилых поселка в Альметьевском районе Татарстана планируют упразднить
В Татарстане планируют упразднить нежилые поселки Хазовка и Бутинское лесничество, находящиеся на территории Альметьевского района. Соответствующий проект закона совет Альметьевского муниципального района внес в Госсовет Республики Татарстан.
Два нежилых поселка в Альметьевском районе Татарстана планируют упразднить
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Эти населенные пункты признаны бесперспективными для дальнейшего существования ввиду фактического прекращения функционирования.
Село Бутинское лесничество расположено вблизи трассы Русский Акташ — Кузайкино — Дербедень — Казань — Оренбург, однако границы населенного пункта официально не определены, сведений о нем нет в кадастре и Едином государственном реестре недвижимости. Фактически на данной территории расположен лес.
Деревня Хазовка расположена рядом с трассой Заинск — Бухарай — Урсаево — Альметьевск и дорогой к нефтяным скважинам. Здесь находятся сельскохозяйственные земли, арендованные фермерским хозяйством. На участке сохранились остатки огорода и разрушенной постройки.
Ни в одном из поселений нет постоянных жителей, местные власти и население обоих сельских округов одобрили предложение о снятии статуса населенного пункта.