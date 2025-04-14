В Татарстане планируют упразднить нежилые поселки Хазовка и Бутинское лесничество, находящиеся на территории Альметьевского района. Соответствующий проект закона совет Альметьевского муниципального района внес в Госсовет Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два нежилых поселка в Альметьевском районе Татарстана планируют упразднить

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Два нежилых поселка в Альметьевском районе Татарстана планируют упразднить

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Эти населенные пункты признаны бесперспективными для дальнейшего существования ввиду фактического прекращения функционирования.

Село Бутинское лесничество расположено вблизи трассы Русский Акташ — Кузайкино — Дербедень — Казань — Оренбург, однако границы населенного пункта официально не определены, сведений о нем нет в кадастре и Едином государственном реестре недвижимости. Фактически на данной территории расположен лес.

Деревня Хазовка расположена рядом с трассой Заинск — Бухарай — Урсаево — Альметьевск и дорогой к нефтяным скважинам. Здесь находятся сельскохозяйственные земли, арендованные фермерским хозяйством. На участке сохранились остатки огорода и разрушенной постройки.

Ни в одном из поселений нет постоянных жителей, местные власти и население обоих сельских округов одобрили предложение о снятии статуса населенного пункта.

Артём Дергунов